У Франції добовий рекорд по COVID-хворим: максимум з початку пандемії

У Франції за добу зафіксовано понад 90 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Це найвищий показник добової захворюваності з початку пандемії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За даними видання, в країні за останню добу виявили 91 608 нових випадків коронавірусу. Це стало абсолютним рекордом з початку пандемії COVID-19.

Попередній максимум - 86 852 випадки захворювання за добу - був зафіксований на початку листопада 2020 року, на піку другої хвилі пандемії.