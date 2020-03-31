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У Франції за добу померли майже 500 осіб від COVID-19

Новини » Коронавірус     31.03.2020 - 21:45
У Франції за добу померли майже 500 осіб від COVID-19
Ілюстративне фото (twitter_com_chubailiang)

Кількість померлих від коронавірусної інфекції у Франції зросла до 3 тис. 523 осіб

У Франції за добу померли 499 осіб від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Повідомляється, що у Франції загальне число підтверджених випадків інфікування становить 52 тис. 128 осіб.

Також в цілому госпіталізували 22 757 тис. осіб, з них 5 тис. 565 знаходяться в важкому стані в реанімації.

Наголошується, що третина пацієнтів молодше 60 років.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я заявляє про ознаки стабілізації спалаху коронавірусу в Європі.Так, в Італії, найбільш інфікованому регіоні Європи, зафіксовано найменшу кількість випадків зараження за останні два тижні.

Як повідомляло РБК-Україна, князь Монако Альбер II, у якого раніше виявився позитивний тест на коронавірус, одужав. Лікарі, які спостерігали за станом здоров'я князя заявили, що він здоровий і запропонували припинити карантин.

Раніше повідомлялося, уряд Румунії посилили карантинні заходи через пандемію коронавірусу в місті Сучава та прилеглих селах, які розташовані на кордоні з Україною.

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