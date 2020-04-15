У Франції за добу померли понад 700 людей від коронавірусу

У Франції зафіксовано 762 загиблих від коронавірусу за останні 24 години. Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, у країні кількість підтверджених заражень зросла на 5 497 за останню добу, з яких 762 людини загинули. Серед цієї кількості загиблих - 239 померлих у будинках для літніх людей.

Як зазначається, всього у Франції зареєстровано 103 573 випадки зараження коронавірусом. У лікарнях наразі перебуває 32 292 пацієнта, з них 6730 – у відділеннях інтенсивної терапії.

Нагадаємо, у Франції, станом на 5:00 15 квітня, зафіксовано 15,729 смертей від коронавірусу.

Також у Франції очікують зменшення ВВП на 8% у 2020 році через коронавірус. Французька влада також заявила про подальші заходи з підтримки підприємництва в умовах карантину та епідемії.

Раніше повідомлялося, що президент Франції Еммануель Макрон продовжив заходи з обмеження пересувань по країні, запроваджені через пандемії коронавірусу. Обмеження на пересування в країні були продовжені до 11 травня.

РБК-Україна раніше писало, що кінофестиваль в Каннах перенесли на невизначений період з-за пандемії коронавірусу.