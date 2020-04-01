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У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 людей

Новини » Коронавірус     01.04.2020 - 23:10
У Франції за добу від коронавірусу померли понад 500 людей
Ілюстративне фото (twitter.com/HNews)

Франція стала четвертою країною у світі, де кількість смертей від коронавірусу перевищила 4 тис. осіб

У Франції за добу зафіксовано 509 летальних випадків від коронавірусу COVID-19. Про це повідомив генеральний директор Управління охорони здоров'я країни Жером Саломон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Загалом у Франції кількість жертв коронавірусу становить 4032 людини. Кількість інфікованих зросла до 56 989 осіб, 6017 осіб перебувають у тяжкому стані.

Країна вийшла на четверте місце у світі, де число смертельних випадків від коронавірусу перевищило 4 тисячі осіб, після Італії, Іспанії та Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо, за добу від коронавірусу в Італії померли 727 осіб. Порівняно з минулим днем, кількість жертв вірусу в країні зменшилося на 110 осіб. Найбільше померлих у північних регіонах Італії - Ломбардії (7593 людини), Емілії-Романьї (1732 осіб) та П'ємонті (886 осіб).

Станом на вечір 1 квітня в Україні підтвердили 794 випадки коронавірусу. За добу захворювання на коронавірус підтвердили 125 українцям. Вилікувалися від коронавірусу 13 людей.

Крім того, в Україні до 20 осіб зросла кількість померлих від коронавірусу.

Загалом у світі відомо про 921 020 офіційно підтверджених випадків коронавірусу.

Кількість випадків коронавірусу у світі наближається до мільйона Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 1 квітня
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