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У Франції стріляли в поліцейських. Почалася спецоперація по захопленню озброєного

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Дордонь, Неділя 30 травня 2021 12:24
У Франції стріляли в поліцейських. Почалася спецоперація по захопленню озброєного Фото: у Франції почалася поліцейська спецоперація (Aurelien Meunier/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

У французькій комуні Ле Ларден-Сен-Лазар чоловік стріляв у поліцейських. Почалася спецоперація з упіймання озброєного.

Про це повідомляє BFMTV.

У ніч на неділю поліція отримала сигнал про побутовий конфлікт: колишній партнер жінки напав на її нового супутника. Коли поліцейські приїхали на місце події, підозрюваний відкрив стрілянину і втік.

На пошуки чоловіка кинуто більше двохсот чоловік, околиці патрулюють два вертольоти. Влада закликає місцевих жителів не залишати будинки, так як спецоперація триває.

Нагадаємо, раніше в Огайо сталася стрілянина в одному з барів, в результаті чого загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.

Крім того, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.

Додамо, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.

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