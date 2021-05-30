У Франції стріляли в поліцейських. Почалася спецоперація по захопленню озброєного
У французькій комуні Ле Ларден-Сен-Лазар чоловік стріляв у поліцейських. Почалася спецоперація з упіймання озброєного.
Про це повідомляє BFMTV.
У ніч на неділю поліція отримала сигнал про побутовий конфлікт: колишній партнер жінки напав на її нового супутника. Коли поліцейські приїхали на місце події, підозрюваний відкрив стрілянину і втік.
На пошуки чоловіка кинуто більше двохсот чоловік, околиці патрулюють два вертольоти. Влада закликає місцевих жителів не залишати будинки, так як спецоперація триває.
Нагадаємо, раніше в Огайо сталася стрілянина в одному з барів, в результаті чого загинули три людини, ще п'ятеро отримали поранення.
Крім того, раніше в Окленді чоловік відкрив стрілянину по пасажирському автобусу. В результаті інциденту загинули дві людини.
Додамо, що в американському місті Колорадо-Спрінгс, штат Колорадо, сталася стрілянина під час святкування дня народження. В результаті інциденту загинули семеро людей.