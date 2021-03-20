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У Франції стадіон Stade de France перетворять в центр вакцинації

Автор: Андрій Козловський

Влада французького департаменту Сена - Сен-Дені перетворять стадіон Stade de France у великий центр вакцинації від коронавірусу. Він повинен почати свою роботу вже на початку квітня.

Про це повідомляє Le Parisien.

За відомостями, отриманими від керівництва розташованого на північ від Парижа департаменту, у новому центрі вакцинації планують щеплювати кілька тисяч місцевих жителів на тиждень. Також там зможуть вакцинувати людей, які проживають в інших департаментах столичного регіону Іль-де-Франс.

"Настільки масова вакцинація повинна дозволити знизити тиск на лікарні, куди буде надходити менше хворих", - сказав глава департаменту Сена - Сен-Дені Стефан Труссель.

Наголошується, що це не перший переобладнаний спортивний комплекс у країні - центр вакцинації, хоча і менших масштабів, був нещодавно відкритий на стадіоні "Велодром" у Марселі. Під нього виділено приміщення, розташовані під однією з трибун.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у зв'язку з ускладненням епідеміологічної ситуації з регіону Іль-де-Франс, почалася евакуація хворих COVID-19 в інші департаменти країни. В Бордо евакуйовані кілька десятків пацієнтів.

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