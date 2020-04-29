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У Франції знижується кількість госпіталізованих хворих на COVID-19

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 22:49
У Франції знижується кількість госпіталізованих хворих на COVID-19
Ілюстративне фото (flickr.com harry_nl)

Вчора госпіталізували на 650 осіб менше, ніж за попередню добу

У Франції продовжує зменшуватися кількість госпіталізованих хворих на коронавірус пацієнтів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

За даними французького Міністерства охорони здоров'я, за останню добу до лікарень було доправлено 1070 хворих на коронавірус, що на 650 менше, ніж було напередодні. Загалом станом на сьогодні у лікарнях Франції перебуває 26 834 пацієнти з COVID-19.

Зазначається, що у відділеннях інтенсивної терапії знаходяться 4 207 тяжкохворих пацієнтів, що на 180 менше, ніж днем раніше. За останню добу в реанімацію потрапило 110 хворих на коронавірус пацієнтів.

Крім того, з початку спалаху коронавірусу у Франції до лікарень було госпіталізовано 90 753 пацієнти, а понад 15,5 тисяч хворих потрапили в реанімацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи, введені через спалах коронавірусу. Планують послабити обмеження на пересування громадян, а також дозволити відкриття дитячих садочків та початкових шкіл.

Також РБК-Україна писало, що у Франції за минулу добу померли 437 пацієнтів з коронавірусом. Напередодні було зафіксовано 242 летальні випадки, а днем раніше 369. Це свідчить про зростання кількості смертей, пов'язаних з коронавірусом у Франції.

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