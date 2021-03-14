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У Франції з наступного тижня почнуть продавати тести на коронавірус для мешканців

Новость на русском → Париж, Неділя 14 березня 2021 17:33
У Франції з наступного тижня почнуть продавати тести на коронавірус для мешканців Фото: домашній тест на коронавірус (pixabay.com)
Автор: Роман Тверденко

У Франції з наступного тижня будуть продавати тести для самостійного визначення наявності коронавірусу в організмі. Їх можна буде придбати в аптеках і супермаркетах.

Про це заявив директор Управління охорони здоров'я Франції Жером Саломон, повідомляє BFMTV.

Він зазначив, що при цьому головною складність буде відстежити ланцюжок контактів людей, чиї тести виявилися позитивними. Повинно бути оповіщення та оприлюднення результатів, оскільки в протилежному випадку будуть погані наслідки ситуації.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Німеччині уряд погодило використання експрес-тестів на коронавірус в домашніх умовах. Це дозволить у підсумку швидше вийти з локдауна.

Також повідомлялося, що в половині з 20 областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня вводяться нові обмеження через коронавірус, які будуть діяти до 6 квітня.

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