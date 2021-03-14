У Франції з наступного тижня почнуть продавати тести на коронавірус для мешканців

У Франції з наступного тижня будуть продавати тести для самостійного визначення наявності коронавірусу в організмі. Їх можна буде придбати в аптеках і супермаркетах.

Він зазначив, що при цьому головною складність буде відстежити ланцюжок контактів людей, чиї тести виявилися позитивними. Повинно бути оповіщення та оприлюднення результатів, оскільки в протилежному випадку будуть погані наслідки ситуації.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Німеччині уряд погодило використання експрес-тестів на коронавірус в домашніх умовах. Це дозволить у підсумку швидше вийти з локдауна.

Також повідомлялося, що в половині з 20 областей Італії, включаючи великі міста Рим, Мілан і Венеція, з 15 березня вводяться нові обмеження через коронавірус, які будуть діяти до 6 квітня.