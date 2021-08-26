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У Франції з вересня почнуть прищеплювати третьою дозою covid-вакцини людей старше 65 років

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Париж, Четвер 26 серпня 2021 15:35
У Франції з вересня почнуть прищеплювати третьою дозою covid-вакцини людей старше 65 років Фото: Франція почне прищеплювати третьою дозою вакцини людей старше 65 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Франції планує з середини вересня почати вакцинувати від COVID-19 третьою дозою людей старше 65 років. Також вони пояснили, чому не робитимуть щеплення проти коронавірусу дітям до 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю радіостанції RTL прем'єр-міністра країни Жана Кастекса.

"З 12 по 13 вересня ми почнемо вакцинацію в будинках для людей похилого віку. Всі люди старше 65 років з супутніми захворюваннями також можуть записатися на прийом для отримання третьої дози", - сказав прем'єр, відповідаючи на питання про необхідність третьої дози вакцини.

Кастекс також пояснив, що дітям до 12 років поки не будуть робити щеплення проти коронавірусу. "Наукова спільнота рекомендує цього не робити", - додав він.

При цьому, пояснив прем'єр, маски в обов'язковому порядку будуть носити і в класах, і на дитячих майданчиках.

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Франція Коронавірус Вакцинація
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