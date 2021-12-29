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У Франції рекордна кількість випадків COVID. Щомиті виявляють двох хворих

Автор: Дмитрий Кузнецов

У Франції 29 грудня вперше з початку пандемії понад 200 тисяч нових заражень коронавірусом. Щомиті в країні реєструють двох хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство охорони здоров'я Франції зафіксувало 208 тисяч нових випадків зараження COVID-19 за останні 24 години. Як повідомив глава відомства Ольвія Веран, - це національний і європейський рекорд.

Веран також зазначив, що кожну секунду у двох французів виявляють позитивний результат тесту на COVID-19.

Нагадаємо, у вівторок, 28 грудня, у Франції повідомляли про новий максимум майже в 180 тисяч нових випадках.

Зазначимо, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я на 28 грудня, у світі число тих, що заразилися коронавірусом перевищило 280 млн, померли від наслідків інфекції понад 5,4 млн осіб.

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ФранціяКоронавірус