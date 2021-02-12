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У Франції рекомендують давати одну дозу вакцини перехворілим COVID

Автор: Роман Тверденко

У Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів коронавірусом. У них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.

Про це повідомляє Вищий орган охорони здоров'я Франції.

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За даними відомства, у пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, є так звана імунна пам'ять. У цій ситуації одна доза вакцини повинна стати "нагадуванням" для організму і активувати імунітет.

Також зазначається, що імунітет після захворювання може залишатися, за різними даними, від 3 до 6 місяців. Через це рекомендується колоти одну дозу вакцини приблизно через півроку після того, як людина перехворіла, а також не прищеплювати раніше, ніж через три місяці після захворювання.

Нагадаємо, вчора МОЗ України затвердив рекомендації по вакцинації для тих, хто перехворів коронавірусом. Вони рекомендують щеплювати через півроку після задокументованої хвороби. Але щеплення можливе і раніше.

Також, українці, які перехворіли коронавірусом, не отримають щеплення від хвороби в першій хвилі. Все через обмежений доступ до вакцин.

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