У Франції рекомендують давати одну дозу вакцини перехворілим COVID

У Франції рекомендують давати лише одну дозу вакцини тим, хто перехворів коронавірусом. У них залишилася імунна пам'ять після хвороби і їм не потрібна друга доза.

За даними відомства, у пацієнтів, які перехворіли коронавірусом, є так звана імунна пам'ять. У цій ситуації одна доза вакцини повинна стати "нагадуванням" для організму і активувати імунітет.

Також зазначається, що імунітет після захворювання може залишатися, за різними даними, від 3 до 6 місяців. Через це рекомендується колоти одну дозу вакцини приблизно через півроку після того, як людина перехворіла, а також не прищеплювати раніше, ніж через три місяці після захворювання.