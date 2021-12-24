У Франції рекомендували скоротити інтервал перед бустерним щепленням через "Омікрон"

Рекомендацію випустили у зв'язку з різдвяним періодом, коли у Франції почастішали випадки захворювання, викликані "Омікроном", який поширюється швидше, ніж будь-який інший варіант, що спостерігався досі.

Управління охорони здоров'я також рекомендувало розширити програму вакцинації, включивши в неї підлітків, які вважаються знаходяться в групі ризику, через кілька днів після того, як Франція відкрила програму вакцинації для дітей у віці п'яти років і старше.

Підставою для скорочення терміну бустерної вакцинації до трьох місяців стали результати досліджень, згідно з якими вакцини ефективні на 80% протягом одного-двох місяців проти несерйозних симптоматичних форм варіанту "Омікрон".

Через чотири місяці після вакцинації вакциною Pfizer ефективність падає до 34%, але через два тижні після введення додаткової дози ефективність зростає до 75%.