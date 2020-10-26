У Франції розглядають посилення карантину

У Франції розглядають можливість посилення карантину на тлі продовження зростання захворюваності коронавірусом. Серед нових заходів може бути збільшення строку комендатської години.

Про це повідомляє Reuters.

Уряд вже ввів різні заходи, серед яких комендантська година з 23 до 6:00, але після посилення карантину щоденний зростання кількості нових випадків продовжилося.

Серед нових заходів, які можуть бути введені, розглядаються перенесення початку комендантської години на вечірній час, заборона на вихід з дому у вихідні, крім необхідних поїздок, а також закриття незначних магазинів.

Проект нових обмежень буде представлений на цьому тижні президенту Емманюелю Макрону.

Сьогодні також стало відомо, що канцлер Німеччини Ангела Меркель має намір запропонувати прем'єр-міністрам федеральних земель ФРН ввести в країні так званий "легкий" карантин. У випадку його запровадження в Німеччині буде заборонена робота барів і ресторанів.

Нагадаємо, в неділю Франція зареєструвала рекордні 52 010 нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за останні 24 години. До цього були зафіксовані 45 422 випадки зараження в суботу.