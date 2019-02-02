У Франції протестувальник стріляв у поліцейських, є постраждалі

Вогнепальні поранення отримали три людини

Во французском городе Нант протестующий открыл огонь из пистолета по сотрудникам полиции, в результате чего несколько человек получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

Как сообщается, один из демонстрантов, которые сегодня вышли на акцию протеста движения "желтых жилетов", открыл стрельбу по правоохранителям. В результате инцидента двое милиционеров и журналист получили ранения.

Один из пострадавших правоохранителей был немедленно госпитализирован. Полиция арестовала правонарушителя.

Отмечается, что в антиправительственной акции протеста в Нанте принимают участие более 1,5 тыс. демонстрантов.

Напомним, ранее сообщалось, что количество задержанных участников движения "желтых жилетов", которые сегодня вышли на новые антиправительственные акции протеста во Франции, возросло до 28. В Париже правоохранители применили против "желтых жилетов" слезоточивый газ.

Сегодня, на акцию протеста движения "желтых жилетов" в Париже вышли более 13 тысяч человек.

Кроме того, в Валенсии (Франция) правоохранители задержали 14 участников акции протеста "желтых жилетов". Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли у задержанных оружие и запрещенные предметы.