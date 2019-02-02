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У Франції протестувальник стріляв у поліцейських, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події    02.02.2019 - 19:59
У Франції протестувальник стріляв у поліцейських, є постраждалі
Фото: протести у Франції (AFP)

Вогнепальні поранення отримали три людини

У французькому місті Нант протестувальник відкрив вогонь з пістолету по працівникам поліції, в результаті чого декілька осіб отримали поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

Як повідомляється, один з демонстрантів, які сьогодні вийшли на акцію протесту руху "жовтих жилетів", відкрив стрілянину по правоохоронцям. В результаті інциденту двоє правоохоронців та журналіст отримали поранення.

Один з постраждалих правоохоронців був негайно госпіталізований. Поліція заарештувала правопорушника.

Зазначається, що у антиурядовій акції протесту в Нанті беруть участь понад 1,5 тис. демонстрантів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість затриманих учасників руху "жовтих жилетів", які сьогодні вийшли на нові антиурядові акції протесту у Франції, зросла до 28. У Парижі правоохоронці застосували проти "жовтих жилетів" сльозогінний газ.

Сьогодні, на акцію протесту руху "жовтих жилетів" у Парижі вийшли понад 13 тисяч осіб.

Крім того, у Валенсії (Франція) правоохоронці затримали 14 учасників акції протесту "жовтих жилетів". Під час обшуку працівники поліції виявили та вилучили у затриманих зброю та заборонені предмети.

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