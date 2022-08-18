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У Франції прогнозують нову хвилю COVID-19: коли очікують

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Четвер 18 серпня 2022 02:47
У Франції прогнозують нову хвилю COVID-19: коли очікують Фото: У Франції прогнозують нову хвилю COVID-19 (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У Франції вважають, що восени варто очікувати ускладнення ситуації з COVID-19. Пік пандемії прогнозують на початок навчального року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президентки французького Комітету з моніторингу та прогнозування ризиків для здоров’я, професора імунології Бріжит Отран, оприлюднену BFMTV.

"Найбільш вірогідний сценарій - пік епідемії на початку навчального року. Чи це буде пов’язано з новим варіантом, чи з поверненням холодів? Ми не віщуни, але майже точно буде хвиля восени", - сказала вона.

Отран пояснила, що це зовсім не означає збільшення смертей або серйозності хвороби, оскільки ще є "важелі активації" для боротьби з вірусом, зокрема, в країні ще залишається дуже багато невакцинованих чи неревакцинованих людей.

До слова, за останніми зведеними даними, щонайменше 79,6% французів отримали всі необхідні дози. Однак нинішні темпи вакцинації є занадто повільними.

Нагадаємо, смертність від COVID-19 у світі почала знову стрімко зростати. Лише за останні чотири тижні кількість зареєстрованих випадків смерті збільшилась на 35%.

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