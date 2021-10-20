У Франції попередили про ризик відновлення епідемії COVID

Представник Уряду Франції Габріель Атталь заявив, що рівень захворюваності на коронавірус в країні зростає. Тому не можна виключати того, що у Франції відновиться епідемія вірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNews .

"Поточна динаміка підтверджує, що не можна виключати ризик відновлення справжньої епідемії. Рівень захворюваності зростає у всіх регіонах і вікових групах", - заявив Атталь.

При тому він підкреслив, що в країні можуть прискорити кампанію з ревакцинації від коронавірусу.