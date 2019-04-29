У Франції запобігли теракту проти поліцейських

Фото: поліція Франції (flickr/Police Nationale)

Один з підозрюваних неповнолітній

У Франції поліція затримала чотирьох осіб, які підозрюються в організації теракту проти правоохоронців. Про це заявили в прокуратурі Парижа, повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал LCI.

Наголошується, що підозрювані були затримані при спробі придбати зброю.

Теракт, імовірно, повинні були здійснити "найближчим часом".

Один із затриманих - неповнолітній, який вже був засуджений за дії, які кваліфікуються як терористична злочинна змова.

Раніше РБК-Україна писало, що у Франції судді по боротьбі з тероризмом рекомендували залучити до суду 14 осіб, підозрюваних в атаці на редакцію журналу Charlie Hebdo у Парижі в січні 2015 року.

Також повідомлялося, що у Франції затримали п'ять осіб по справі про стрілянину на різдвяному ярмарку у Страсбурзі 11 грудня.