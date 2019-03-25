У Франції поскаржилися на Facebook і YouTube через відео теракту в Новій Зеландії

У Франції Рада мусульман подала скаргу на соціальні мережі Facebook і YouTube через поширення відео теракту в Новій Зеландії, у ході якого відбулися напади на мечеті в місті Крайстчерч. Про це повідомляє агентство Reuters.

Зазначено, що скаргу подали, оскільки компанії поширили матеріали, які "можуть спровокувати тероризм і завдати шкоди людській гідності".

Нагадаємо, раніше віце-прем'єр Нової Зеландії Уїнстон Пітерс заявив, що ймовірний виконавець теракту в мечеті в місті Крайстчерчі австралієць Брентон Таррант отримає довічний строк. Відзначимо, перед нападом він опублікував в мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

Як писало РБК-Україна раніше, число загиблих під час теракту в Новій Зеландії, який стався 15 березня, досягло 49 осіб, постраждали близько 48 осіб.

Відзначимо, після теракту в Новій Зеландії ввели заборону на оборот і експлуатацію штурмових і напівавтоматичних гвинтівок на території країни.