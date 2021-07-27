У Франції більше половини населення щепили від COVID

Першу дозу вакцини від коронавірусу у Франції отримали 40 мільйонів громадян. Це майже 60% населення всієї країни.

За його словами, лише за останні 15 днів від COVID-19 було щеплено 4 мільйони французів.

"40 мільйонів французів отримали хоча б одну дозу вакцини, що становить близько 60% населення країни", - написав Макрон.

Нагадаємо, нещодавно в уряді Франції заявили про початок четвертої хвилі коронавірусу на території країні: кількість випадків заражень на COVID-19 збільшилась вдвічі.

Після чого уряд схвалив проєкт закону, який передбачає обов’язкову вакцинацію медпрацівників й введення санітарного пропуску для закладів харчування, торгових центрів, театрів й музеїв.