У Франції підтвердили п'ять нових випадків зараження коронавірусом

За її словами, ці

Також скасовується, що серед захворілих один громадянин Великобританії.

На сьогодні у Франції підтверджено 11 випадків захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, станом на 8 лютого число жертв коронавіруса в Китаї зросла до 722 осіб. При цьому підтверджені 34 546 випадку зараження пневмонією, викликаною коронавірусом, лікування все ще проходять 31 744 особи, із них 6101 людина знаходиться у важкому стані, 2050 осіб виписано з лікарень.

Крім того, у зв'язку зі спалахом коронавіруса світ зіткнувся з хронічною нестачею коштів індивідуального захисту. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. За його словами, ВООЗ відправляє набори для тестування вірусу, а також маски, рукавички, респіратори і халати у всі країни.

Додамо, що в китайському місті Ухані, який є епіцентром спалаху нового коронавіруса, померли перші громадяни інших країн. Зазначається, що в лікарні помер 6-річна дитина, громадянин Сполучених Штатів, а також громадянин Японії.