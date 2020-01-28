У Франції підтвердили четвертий випадок зараження коронавірусом

У Франції підтвердили четвертий випадок зараження новим коронавірусом з Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Як повідомляється, турист з Китаю був госпіталізований в Парижі

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рупа дослідників в Гонконзі вже розробила вакцину проти китайського коронавіруса. Відзначається, що почати використання вакцини можна буде тільки після клінічних випробувань.

Крім того, у Сполучених Штатах створили онлайн-карту поширення китайської коронавіруса. Випадки захворювання вже підтверджені як мінімум в 12 країнах - Таїланд, Японія, Південна Корея, США, В'єтнам, Малайзія, Непал, Російська Федерація, Франція, Австралія, Швейцарія, Німеччина.

Додамо, що в Сполучених Штатах зафіксували п'ятий випадок зараження пневмонією, яку викликає новий вид коронавіруса з Китаю. А ще у Німеччині зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відзначається, що зараження підтверджено у чоловіка з баварського округу Штарнберг.