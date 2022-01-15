У Франції схвалили вакцину від COVID компанії Novavax

Два недавніх висновки Європейського агентства лікарських засобів тепер дозволяють HAS розширити стратегію вакцинації проти COVID-19 і, як наслідок, розширити кількість препаратів шляхом появи п'ятої вакцини - Nuvaxovid.

Вона розроблена за класичною технологією (ад'ювантна білкова вакцина) і може бути використана як засіб первинної вакцинації.

Уточнюється, що даний препарат може бути також використаний як друга доза для тих, хто зробив перше щеплення одним з чотирьох інших дозволених препаратів. Водночас регулятор не рекомендує використовувати Nuvaxovid для ревакцинації, оскільки ще мало даних про використання цього препарату і немає необхідного дозволу від EMA.

Крім того, комітет дозволив використовувати препарат компанії Janssen для ревакцинації населення.

Первинна вакцинація з його застосуванням тепер вимагає введення двох доз, а не однієї, як раніше.