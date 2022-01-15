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У Франції схвалили вакцину від COVID компанії Novavax

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Париж, Субота 15 січня 2022 05:45
У Франції схвалили вакцину від COVID компанії Novavax Фото: у Франції схвалили вакцину від COVID компанії Novavax (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Верховний комітет з охорони здоров'я Франції (HAS) рекомендував для застосування в рамках кампанії вакцинації населення від коронавірусу препарат Nuvaxovid. Його виробляє американська компанія Novavax.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора (HAS).

Два недавніх висновки Європейського агентства лікарських засобів тепер дозволяють HAS розширити стратегію вакцинації проти COVID-19 і, як наслідок, розширити кількість препаратів шляхом появи п'ятої вакцини - Nuvaxovid.

Вона розроблена за класичною технологією (ад'ювантна білкова вакцина) і може бути використана як засіб первинної вакцинації.

Уточнюється, що даний препарат може бути також використаний як друга доза для тих, хто зробив перше щеплення одним з чотирьох інших дозволених препаратів. Водночас регулятор не рекомендує використовувати Nuvaxovid для ревакцинації, оскільки ще мало даних про використання цього препарату і немає необхідного дозволу від EMA.

Крім того, комітет дозволив використовувати препарат компанії Janssen для ревакцинації населення.

Первинна вакцинація з його застосуванням тепер вимагає введення двох доз, а не однієї, як раніше.

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