У Франції пояснили, як каратимуть за відмову від обов'язкової вакцинації

Раніше президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що всі медики країни мають пройти обов'язкову вакцинацію.

Як пояснив Макрон, це потрібно для того, щоб збільшити кількість вакцинованих на тлі наближення нової хвилі коронавірусу.

"З 15 вересня, якщо ви медпрацівник і якщо ви не пройшли вакцинацію, то ви не зможете більше працювати, і вам не будуть платити", - заявив міністр охорони здоров'я країни Олів'є Веран.