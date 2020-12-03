У Франції невідомі в'їхали в мечеть на автомобілі

Невідомі осквернили мечеть у французькому місті Бретеньї-сюр-Орж в департаменті Есон, в передмісті Парижа, повідомив мер Ніколя Меарі. Осквернена в тому числі молитовна кімната.

Його слова наводяться на сторінці міста у соціальній мережі Facebook.

У повідомленні йдеться, що 2 грудня невідомі на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину, де застосували вогнегасник.

Пізніше в сусідньому місті виявили машину, на якій був протаранений вхід в мечеть, її підпалили невідомі.

France Bleu з посиланням на представника асоціації мусульман міста повідомляє, що підозрюваних у вандалізмі було двоє.

Мечеть була закрита через пов'язані з COVID-19 обмеження. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Ніцці чоловік арабської зовнішності напав на людей поблизу католицької церкви. Унаслідок нападу загинули дві людини, ще одна людина отримала поранення. Нападника затримали. У ході затримання він отримав кульове поранення.

Крім того, у французькому Ліоні невідомий стріляв у православного священика. Інцидент стався поблизу Грецької православної церкви на вулиці Сен-Лазар.