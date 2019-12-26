У Франції невідомі в масках влаштували стрілянину, є постраждалі

У французькому місті Безансон сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали троє людей, серед них-підліток. Про це передає РБК-Україна з посиланням на francebleu.

На місці стрілянини поліція знайшла 15 гільз. Повідомляється, що стрілки були в масках. За різними даними їх було троє чи четверо, вони встигли втекти.

Також свідки сказали, що ці невідомі скерували автомати на двох осіб, які в результаті отримали поранення. Один, 34 роки, був поранений у груди кілька разів, і життя знаходиться під загрозою. Другий, 31 рік, отримав поранення в стегно і його життю ніщо не загрожує. Вони обоє госпіталізовані в лікарню Безансона. Також куля зачепила 14-річного хлопчика.

На місці стрілянини, крім гільз, поліція також виявила гранату під машиною, яка знаходилася поруч. Сапери її знешкодили.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах сталася стрілянина на домашній вечірці в Чикаго, в результаті чого постраждали 13 людей.