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У Франції невідомі в масках влаштували стрілянину, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     26.12.2019 - 04:29
У Франції невідомі в масках влаштували стрілянину, є постраждалі
Ілюстративне фото (GettyImages)

Серед поранених 14-річний хлопчик

У французькому місті Безансон сталася стрілянина, в результаті якої поранення отримали троє людей, серед них-підліток. Про це передає РБК-Україна з посиланням на francebleu.

На місці стрілянини поліція знайшла 15 гільз. Повідомляється, що стрілки були в масках. За різними даними їх було троє чи четверо, вони встигли втекти.

Також свідки сказали, що ці невідомі скерували автомати на двох осіб, які в результаті отримали поранення. Один, 34 роки, був поранений у груди кілька разів, і життя знаходиться під загрозою. Другий, 31 рік, отримав поранення в стегно і його життю ніщо не загрожує. Вони обоє госпіталізовані в лікарню Безансона. Також куля зачепила 14-річного хлопчика.

На місці стрілянини, крім гільз, поліція також виявила гранату під машиною, яка знаходилася поруч. Сапери її знешкодили.

Нагадаємо, у Сполучених Штатах сталася стрілянина на домашній вечірці в Чикаго, в результаті чого постраждали 13 людей.

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