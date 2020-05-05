У Франції назвали нульового пацієнта з коронавірусом

Французький лікар Ів Коен заявив, що перший випадок коронавірусу в країні насправді був зареєстрований ще в кінці грудня 2019 року. Про це повідомляє BBC.

Перший випадок, на думку лікаря, був 27 грудня в передмісті Парижа у хворого на пневмонію. У нього взяли аналізи, які зараз перевірили на COVID-19, і виявилося, що результат тесту позитивний. Однак, це стало відомо тільки зараз.

З того моменту 50-річний чоловік давно одужав. За його словами, він навіть не підозрював, що міг бути хворий коронавірусом, оскільки не їздив в епідеміологічно неблагополучні країни.

Раніше перші випадки COVID-19 у Франції були підтверджені 24 січня.

Нагадаємо, у Франції за останні добу підтверджено 306 смертей серед інфікованих коронавірусом. Загальна кількість померлих від коронавірусу у Франції складає - 25 201 особа (15 826 в лікарнях і 9375 в соціальних і медико-соціальних закладах, переважно будинки престарілих).

Відзначимо, в цій країні з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи. В країні послаблять обмеження на пересування людей, а також відкриють дитячі садки, початкові школи, магазини, невеликі музеї і бібліотеки.