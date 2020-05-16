У Франції назвали "нерозумним" твердження, що вакцина від COVID-19 з'явиться у 2020

У Міністерстві досліджень і інновацій Франції назвали "нерозумним" твердження, що вакцина від вірусу COVID-19 з'явиться у 2020 році. Називаються терміни в 1,5 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави цього відомства Фредеріки Відаль телеканалу Europe 1.

"Дослідження вакцини зазвичай займають кілька років. Лабораторії та дослідники говорять нам, що прискорення, спостережуване в клінічних випробуваннях, дає надію на вакцину протягом 18 місяців", - сказала Відаль.

Тому в кращому випадку вакцина з'явиться до осені 2021 року.

"Нерозумно думати, що ми можемо йти швидше та загрожувати безпеці людей. Це неможливо", - попередила міністерка.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що розробку вакцини завершать у 2020 році, попри скептичні заяви вчених. При цьому раніше він не був упевнений, що вакцину зроблять у такі строки.

Раніше глава Європейського агентства з лікарських засобів Марко Кавалері заявив, що не варто очікувати появи вакцини від коронавірусу у 2020 році. Кавалері зазначив, що вона за оптимістичним сценарієм буде готова у 2021 році.

РБК-Україна також писало, що на цей момент у США ведеться розробка 8 потенційних вакцин від коронавірусу. При цьому, за словами головного епідеміолога США, лише одна вакцина вже проходить клінічні випробування.