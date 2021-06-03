У Франції почнуть вакцинувати від COVID підлітків

З 15 червня у Франції почнуть пропонувати вакцинуватись від COVID-19 молодим людям віком від 12 до 18 років. У Франції половина дорослого населення отримала першу дозу вакцини від коронавірусу.
Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона.
Макрон нагадав, що половина дорослого населення Франції нині отримали принаймні одне щеплення.
Зазначається, що рішення про вакцинацію підлітків ухвалили, коли в кількох країнах обговорюється питання, чи слід перш за все зарезервувати дози для дорослих, які більш уразливі до вірусу, чи почати вакцинацію молоді, щоб якомога швидше захистити більшу частину населення.
До цього французька влада оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.
Нагадаємо, французька влада заявляє, що ситуація з поширенням COVID - 19 в країні залишається помірною.
Нагадаємо, з 31 травня у Франції розпочато масову вакцинацію від 19 всіх бажаючих віком від 18 років. За даними МОЗ країни на 1 червня, перше щеплення отримали понад 26 млн французів, два щеплення було зроблено 11 млн.