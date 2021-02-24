У Франції починаються випробування нової COVID-вакцини

Програма випробувань вакцини проходить за стандартами Polycor - одного з 15 видів оперативних клінічних випробувань препаратів, схвалених медичною владою Франції. Іспит буде проведено на базі 40 лікарень Франції при координації університетського госпіталю Нанта.

Препарат буде випробуваний на 400 добровольцях. В даний час у випробуваннях беруть участь 67 пацієнтів з 21 госпіталю.

Препарат заснований на використанні поліклональних антитіл, отриманих на основі антитіл свиней. Це видозмінені, глік-інженерні гуманізовані антитіла.

Випробування повинні дозволити визначити з великою точністю на основі статистичних показників рівень ефективності вакцини.

У випадку, якщо це буде досягнуто, Національне агентство безпеки медикаментів та товарів медичного призначення Франції (ANSM) може видати дозвіл на тимчасове застосування даної вакцини. Ця міра дозволить не чекати, коли буде отримано стандартний дозвіл на її продаж.