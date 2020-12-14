У Франції починають перші кампанії масового тестування на коронавірус

Сьогодні, 14 грудня, у Франції розпочнуться перші кампанії масового тестування населення на коронавірус. Їх проведуть для того, щоб виявити хворих з легкими симптомами та з'ясувати, наскільки багато безсимптомних хворих.

Про це повідомляє BFMTV.

Як повідомляється, для кампаній масового тестування обрали портове місто Гавр та муніципалітет Шарлевіль-Мезьєр поблизу кордону з Бельгією. Мешканців цих міст запрошують добровільно прийти здати тест на антитіла або ПЛР.

Зазначається, що у Гаврі діятимуть 70 пунктів тестування, де працюватимуть 250 медиків. Вони планують безкоштовно перевірити 270 тисяч мешканців на коронавірус протягом 5 днів.

У Шарлевіль-Мезьєр, де проживає близько 122 тисяч осіб, у рамках кампанії готові робити до 2400 ПЛР-тестів за день.

Ще у двох муніципалітетах, Рубе та Сен-Етьєн, кампанія очікується у січні.

Нагадаємо, раніше уряд Польщі розглядав можливість проведення в країні масового тестування на коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що у Словаччині масове тестування на коронавірус розпочалося 31 жовтня. На коронавірус перевіряли все населення, старше 10 років. У країні проживає близько 5,5 мільйона громадян.