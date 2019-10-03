У Парижі чоловік з ножем напав на поліцейських

У Парижі (Франція) чоловік з ножем напав на поліцейських, троє осіб поранено. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВВС.

Повідомляється, що чоловік намагався проникнути в штаб-квартиру поліції в історичному центрі Парижа. Нападника застрелив поліцейський, один з постраждалих у нападі.

Нагадаємо, 2 жовтня в Парижі кілька тисяч співробітників поліції вийшли на демонстрацію з вимогою підняття зарплат і протестуючи проти збільшення суїцидів серед правоохоронців. Участь в демонстрації взяли близько 27 тисяч правоохоронців.

Відзначається, що з початку акцій протесту руху "жовтих жилетів" у Франції поліція перебуває під тиском, так як демонстрації супроводжувалися зіткненнями, актами насильства і вандалізму. З початку 2019 року в країні зафіксовано 50 випадків суїциду поліцейських.

Також повідомлялось, що 1 вересня в передмісті французького міста Леон чоловік, озброєний ножем, напав на перехожих, в результаті чого загинув 19-річний чоловік і було поранено ще 8 осіб. Правоохоронці затримали підозрюваного зловмисника і помістили його під варту.

Також РБК-Україна повідомляло, що у Фінляндії в торговому центрі міста Куопіо відбувся збройний напад, в результаті якого одна людина загинула, ще дев'ять отримали поранення.

Інцидент стався 1 жовтня в коледжі Savo, який знаходиться в торговому центрі Herman. За словами очевидців, чоловік озброєний кинджалом напав на людей. Для затримання нападника поліція застосувала зброю.