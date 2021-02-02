У Франції чоловік з мечем напав на поліцейських

У французькому Нанті чоловік з мечем напав на поліцейських. В результаті один з правоохоронців був поранений.

Про це пише місцеве видання Le Figaro.

Повідомляється, що інцидент стався ще в суботу, 30 січня, однак французькі ЗМІ пишуть про нього тільки сьогодні. За їх даними, на місце інциденту викликали поліцейський патруль. У повідомленні говорилося, що агресивний чоловік влаштував дебош через сімейний конфлікт.

На місці поліцейські побачили, що в чоловіка меч, схожий на середньовічний.

"Чоловік кинувся на поліцейських. Їм довелося роззброїти його", - відзначили в поліції.

При затриманні один з правоохоронців отримав порізи ноги, йому довелося накласти 10 швів. Нападник був п'яний та під впливом наркотиків, його затримали.

Фото: вилучений меч (twitter.com/PoliceNat44/status)

Нагадаємо, раніше в Брюсселі озброєний ножем чоловік напав на пасажирів метро. В результаті нападу поранено кілька людей.

У грудні 2020 року в передмісті Парижа чоловік серйозно поранив ножем трьох людей.