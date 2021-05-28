У Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію для деяких груп населення

Президент Франції Еммануель Марон не виключив, що для деяких груп французького населення вакцинація від коронавірусу може бути обов'язковою. Він додав, що зараз розглядаються всі варіанти.
Про це повідомляє BFM TV.
"Всі двері відкриті", - заявив Макрон, відповідаючи на питання про те, як він ставиться до ідеї обов'язкової вакцинації від коронавірусу для представників певних професій.
Нагадаємо, з 31 травня у Франції почнуть масову вакцинацію від 19 всіх бажаючих у віці від 18 років.
До цього французька влада оголосила про плани почати вакцинувати від коронавірусу дітей і підлітків.
Раніше РБК-Україна писало, що в кінці квітня Макрон представив чотири етапи скасування карантинних обмежень у Франції. Згідно з ними, комендантську годину повністю скасують 30 Червня.
Зокрема, з 19 травня у Франції відкрилися літні тераси барів і ресторанів, а також всі магазини. Комендантська година тепер починається пізніше - з 21: 00.
Також повідомлялося, що у Франції хочуть зберегти заборону на в'їзд іноземцям не з країн Євросоюзу.