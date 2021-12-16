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У Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію

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Париж, Четвер 16 грудня 2021 03:13
У Франції можуть ввести обов'язкову вакцинацію Фото: Франція може ввести обов'язкову вакцинацію від COVID - 19 (GettyImages)
Автор: Артур Родивилов

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що вакцинація від COVID-19 може стати обов'язковою у Франції. Однак поки це не пріоритет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

На питання, Чи може вакцинація від COVID - 19 стати обов'язковою у Франції, Макрон сказав: "ця гіпотеза існує".

Але він додав, що на практиці Франція майже не досягла мети. За словами Макрона, майже 90% людей у Франції, які мають право вакцинуватися, вже пройшли вакцинацію.

Однак Макрон він закликав тих, хто ще не робив укол, зробити це.

Відзначається, що для дітей від 5 до 11 років вакцинація бажана, але "це буде залежати від батьків".

Макрон відмовився виключити введення нових обмежень на Різдво, заявивши, що"завжди слід проявляти обережність у таких питаннях". Він також сказав, що очікує, що лікарні зазнають більшого навантаження у святкові дні через велику кількість випадків COVID-19.

Джерело Reuters в уряді Франції повідомило, що Франція розглядає можливість введення обов'язкових тестів ПЛР для всіх мандрівників, що в'їжджають в країну з Британії, де зростає кількість інфекцій, пов'язаних з варіантом Omicron.

Нагадавши, Франція вводить бустерні дози вакцини від коронавірусу для всіх дорослих у зв'язку з новим сплеском захворюваності в країні.

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