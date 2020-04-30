У Франції від коронавірусу померли вже понад 24 тис. людей

У Франції кількість летальних випадків від коронавірусної інфекції перевищила 24 тис. людей. Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, від початку пандемії в країні кількість смертей від коронавірусу становить 24 087, з них 427 померли за минулу добу, що є дещо більше ніж напередодні - 367. Крім того, в лікарнях та закладах опіки померли 15 053 та 9 034 людей відповідно.

Лікарні Франції минулої доби прийняли 1 070 нових пацієнтів, однак кількість виписок перевищила цю цифру і наразі число тих, хто видужав, перевищує число госпіталізованих на 650. На сьогодні 4 207 пацієнтів перебувають у реанімації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції з 11 травня почнуть пом'якшувати карантинні заходи, введені через спалах коронавірусу. Планують послабити обмеження на пересування громадян, а також дозволити відкриття дитячих садочків та початкових шкіл.

Також РБК-Україна раніше повідомляло, що від коронавірусу вилікувалися понад 1 млн людей в усьому світі. Найбільше тих, хто вилікувалися, зареєстровано у США – 147 тис.