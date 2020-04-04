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У Франції від коронавірусу помер українець

Новини » Коронавірус     04.04.2020 - 01:14
У Франції від коронавірусу помер українець
Ілюстративне фото (twitter.com/Defense_Sud_Est)

Інфекцію в українця виявили після смерті

Громадянин України помер у Франції внаслідок ускладнень, які спричинила коронавірусна інфекція. Про це повідомив керівник консульсько-правового відділу Посольства України у Франції Микола Собко, передає "Укрінформ".

Зазначається, що позитивний тест на наявність COVID-19 в українця підтвердився вже після його смерті. Уродженцю Тернопільської області було 38 років.

"Наразі вирішується питання про репатріацію тіла додому", - вказано у повідомленні.

У Франції наразі (станом на вечір 3 квітня 2020) зафіксовано 64 тисячі 338 випадків зараження коронавірусом. Число нових хворих за добу - 5 тис. 233 людини. За весь час у Франції померли 6 507 осіб.

Нагадаємо, станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні перевищила 1 тисячу. Лише за останню добу підтверджено 130 випадків захворювання на COVID-19.

Крім того, кількість летальних випадків, пов'язаних з коронавірусом, в Україні збільшилася до 27. За останню добу в країні були підтверджені 4 нові смерті від коронавірусу.

Українське виробництво щодня випускатиме до 7 тис. ПЛР-тестів на коронавірус Майже половина людства ізольована через коронавірус, - NYT
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