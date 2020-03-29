У Франції від коронавірусу помер екс-міністр промисловості

Колишній міністр промисловості Франції Патрік Деведжян у неділю, 29 березня, помер від захворювання на коронавірус. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на комюніке місцевої влади.

Про зараження коронавірусом Деведжян повідомив 26 березня на своїй сторінці у Twitter. Тоді він розповів, що перебуває у стабільному стані, а також подякував за роботу лікарям.

Зазначається, що на момент смерті Деведжяну було 75 років.

Нагадаємо, раніше стало відомо про смерть від коронавірусу Олега Міщенка - колишнього заступника голови Київської ОДА. Міщенко помер від коронавірусу після тижня боротьби з хворобою. Екс-заступник голови Київської ОДА сьогодні помер у лікарні.

Також РБК-Україна писало, що від коронавірусу помер екс-президент мадридського "Реала" Лоренсо Санс. Колишній президент "Реала" помер у віці 76 років. Він обіймав посаду президента "Реала" з 1995 по 2000 рік.

Крім того, жертвою коронавірусу став колишній посол Ірану у Ватикані Хаді Хосроушахи. Він був госпіталізований в одну з лікарень Тегерана 26 лютого, наступного дня 81-річний дипломат помер.