У Франції побили українок. Посольство України в Парижі взяло справу на особливий контроль

Українське посольство в Парижі взяло на особливий контроль справу щодо побиття двох українок у Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретара МЗС Олега Ніколенка.
"Дипломати взаємодіють із французькими правоохоронцями задля оперативного розслідування нападу, підтримують зв'язок із потерпілими, яким було надано необхідну медичну допомогу. Нападники мають бути покарані", - написав Ніколенко.
Представник Об’єднання українців Франції Володимир Когутяк повідомив, що у країні побили двох українських жінок родом з Ізюма. Зазначається, що вони постраждали через те, що слухали українську музику.
Нападниками, за словами українок, були росіяни. Вони втекли з місця події.
Жінкам надали необхідну медичну допомогу.
Фото: у Франції побили українок (www.facebook.com/volodymyr.kogutyak)
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