У Франції побили і пограбували французького мільйонера

У Франції в департаменті Сена і Марна увірвалися в будинок французького мільйонера Бернара Тапі. На нього напали і пограбували.

За даними телеканалу, четверо злочинців проникли в будинок подружжя Тапі в ніч на неділю, коли ті спали. Тапі і його дружину зв'язали і нанесли ним кілька ударів. Скоївши пограбування, злочинці втекли.

Бернар Тапі - колишній депутат Європарламенту. У 1992 році був призначений міністром у справах міст в уряді П'єра Береговуа.

З 1986 по 1994 роки він був президентом футбольного клубу "Олімпік Марсель". В даний час у Тапі важке онкологічне захворювання - рак шлунка.