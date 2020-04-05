У Франції інфікованим COVID-19 переливатимуть плазму крові тих, хто одужав 

У Франції з 7 квітня мають намір розпочати клінічні дослідження з переливання плазми крові людям з коронавірусом від людей, які вже вилікувалися від COVID-19. Про це повідомляє видання Le Figaro.

Вказано, що плазму візьмуть у 200 пацієнтів, які вилікувалися не менше 14 днів тому. Результати дослідження можна буде оцінити через 2-3 тижні.

"Це клінічне випробування включає переливання плазми від пацієнтів з COVID-19, які одужали, що містять антитіла до вірусу і які можуть передати цей імунітет пацієнту, у якого COVID-19 зараз", - пише видання.

Зазначається, що переливання організовують державні паризькі лікарні, Французький банк крові та Національний інститут охорони здоров’я та медичних досліджень.

Станом на зараз у Франції від коронавірусу вилікувалося вже 15 574 людини.

Нагадаємо, 3 квітня повідомлялося, що число жертв коронавірусу у Франції за добу зросло відразу на 1355. Зазначалося, що через коронавірус померли 884 людини у будинках престарілих та інших установах по догляду за літніми людьми. Також у Франції від коронавірусу померла 471 людина.

Як писало РБК-Україна, у всьому світі вірусом COVID-19 заразилися 1 203 099 осіб, померло від хвороби 64 774 осіб, вилікувалися - 246 893 інфікованих.