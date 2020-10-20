У Франції хочуть закрити мечеть, керівник якої засуджував убитого вчителя

Міністр внутрішніх справ Франції Жераль Дарманен вимагає тимчасового закриття мечеті, імам якої засудив дії вчителя, який показував карикатури на пророка Мухаммеда та був вбитий після цього чеченцем. Голова відомства також додав, що після цього інциденту потрібно робити висновки.

Про це Le Figaro.

Йдеться про керівника мечеті у місті Пантен у Сен-Сан-Дені, неподалік від Парижа. Відповідне відео з засудженнями він оприлюднив на своїй Facebook-сторінці.

"Я попросив префекта Сен-Сан-Дені зачинити мечеть у Пантені, тому що її керівник оприлюднив повідомлення, в якому каже, що вчителеві варто було б пригрозити, та вказав адресу коледжу", - сказав Дарманен.

Він також додав, що сьогодні увечері префект підпише указ про заборону. Якщо судова влада підтвердить його, мечеть припинить роботу на 6 місяців.

Нагадаємо, вбили вчителя історії у місті Конфлан-Сент-Оноріон. Нападником був 18-річний чеченець, який народився в Москві. Він на законних підставах проживав у Франції як біженець. Сам нападник не був студентом коледжу. Його застрелив один із співробітників поліції.

Крім того, напередодні президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.

Також РБК-Україна повідомляло, що французька поліція провела масові обшуки у ймовірних прихильників ісламського радикалізму.