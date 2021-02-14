У Франції готуються до зростання госпіталізацій через більш заразні форми COVID

Уряд Франції вирішив готувати лікарні по країні до можливого напливу пацієнтів з коронавірусом. Влада побоюється зростання заражень більш заразними видами хвороби.

За даними газети, міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран попросив центри охорони здоров'я і лікарні в усіх регіонах готуватися і працювати в разі необхідності в кризовому режимі з четверга, 18 лютого.

Цей крок буде повторенням дій, які виконувались у Франції в березні і листопаді 2020 року. Тоді в країні починалися періоди загальнонаціонального локдауну, в лікарнях збільшували кількість місць для хворих коронавірусом, відкладалися нетермінові операції і мобілізували весь медичний персонал.

Влада побоюється, що зростання захворюваності буде пов'язане з поширенням більш заразних форм коронавірусу, нових штамів, які широко почали поширюватися в кінці минулого року. Серед найвідоміших - британський, південноафриканський, бразильський.

При цьому, уряд поки відмовляється від нового посилення обмежень і розраховує, що комендантська година з 18:00 щодня допоможе стримати рівень захворюваності.