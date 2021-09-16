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У Франції допустили скасування COVID-паспортів: Макрон назвав умову

Автор: Валерія Поліщук

Президент Франції Еммануель Макрон допустив, що в країні можуть скасувати COVID-паспорти для відвідування закладів. За його словами, скасування паспортів відбудеться, коли у Франції покращиться ситуація з коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Французький президент привітав результати дії "санітарних перепусток", які, за його словами, в умовах пандемії стали "інструментом управління, що дозволив уникнути закриття" підприємств.

"Ми будемо тримати його в кишені, щоб уникнути закриття всюди, Що є найгіршою річчю", - заявив Макрон.

Він додав, що як тільки умови в галузі охорони здоров'я дозволять, перепустки в деяких регіонах країни можуть бути частково скасовані.

"І це трапиться в не надто відокремленому майбутньому", - заявив Макрон.

При цьому додав, що готовий піти на цей крок "там, де вірус практично не буде поширюватися".

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ФранціяКарантинЕммануель Макрон