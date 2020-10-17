ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Франції у справі про вбивство вчителя затримано чотирьох осіб

Автор: Надія Собенко

У Франції затримано чотирьох осіб у справі про жорстоке вбивство шкільного вчителя. Всі затримані є родичами злочинця.

Про це повідомляє Le Parisien.

Серед затриманих є один неповнолітній.

Відзначається, що 18-річний вбивця не був на обліку в центрах по боротьбі з тероризмом.

Популярні новини

Нагадаємо, в місті Конфлан-Сент-Оноріон чоловік обезголовив вчителя історії та географії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Злочинець був застрелений співробітниками поліції.

Вчителі вбив 18-річний житель Москви чеченського походження.

Президент Франції Емманюель Макрон вже назвав подію "ісламським терактом".

25 вересня поблизу колишнього офісу газети Charlie Hebdo у Парижі чоловік з ножем напав на перехожих.

Прокуратура заявила, що напад був здійснений з терористичною метою, тоді ж стало відомо про ще одного затриманого.

В результаті нападу постраждали двоє журналістів видання, редакція якого розташовується поблизу колишньої будівлі Charlie Hebdo.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Франціяпреступления