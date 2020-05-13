У Франції число померлих від коронавірусу перевищило 27 тис. осіб

У середу, 13 травня, у Франції число померлих від коронавірусу перевищило 27 тисяч осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як говориться в заяві міністерства охорони здоров'я Франції, сьогодні було зареєстровано ще 83 випадки смерті від коронавірусу, в результаті чого загальне число смертей з першого березня в країні перевищило 27 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Франції за добу зафіксували 708 нових випадків зараження коронавірусом, тоді як днем раніше це число становило 456. Також в країні спостерігається зростання кількості летальних випадків - 328. Останній раз стільки померлих реєстрували в середині березня, коли пандемія тільки набирала сили.

При цьому у відділеннях інтенсивної терапії загальна кількість пацієнтів знизилася на 170 - до 2542 осіб.

Також РБК-Україна писало, що у Франції 1,5 млн учнів повернулись на навчання після 2-місячного карантину. Уроки в перший день охоплювали не математику або граматику, а гігієну в умовах надзвичайної ситуації в області суспільної охорони здоров'я.

Відзначимо, 11 травня у Франції почався вихід з жорсткого карантину. У країні буде дозволено їздити на авто і гуляти без спеціального дозволу; відновиться робота деяких шкіл, магазинів; громадський транспорт буде їздити більш інтенсивно.