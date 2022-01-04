У Франції та Британії рекорди за COVID-випадками з початку пандемії

Захворюваність у Великобританії

У Великобританії також за минулу добу зафіксували 48 смертей, пов'язаних з COVID.

Дані по всій Великобританії були опубліковані після банківського свята, коли тільки в Англії були опубліковані дані щодо смертей і випадків захворювання.

Сьогодні вперше у Великобританії зареєстровано понад 200 тисяч випадків захворювання на COVID.

При цьому 3 січня в лікарні перебували 14 210 пацієнтів з COVID, включаючи 777 пацієнтів, яким була потрібна штучна вентиляція легенів.

Захворюваність у Франції

У Франції триває різке зростання захворюваності COVID-19.

За останні 24 години було виявлено 271 686 нових випадків захворювання у порівнянні з 67 461 днем раніше і 179 807 минулого вівторка.

Крім того, епідемія продовжує прогресувати в лікарні, де в цей вівторок госпіталізовано 20 186 пацієнтів проти 19 606 в понеділок, тобто 2881 новий пацієнт за 24 години.

Ця тенденція підтверджується і у відділеннях реанімації, куди надходять найбільш важкі форми захворювання: в цілому в цих відділеннях у вівторок лікувалося 3665 пацієнтів, при цьому за 24 години поступило 460 осіб, в порівнянні з 3654 в попередній день.