У Франції заарештували віллу російського олігарха Фрідмана, - ЗМІ

На Лазурному березі у Франції заарештували віллу ще одного підсанкційного російського олігарха. Особняк належить родині засновника "Альфа-Банку" Михайла Фрідмана.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на французьке видання Nice-matin.
Відзначається, що вілла Копаб знаходиться в курортному Сен-Тропе. Її площа становить приблизно 580 квадратних метрів. Особняк має десять спалень, сауну, турецьку лазню, джакузі і вертолітний майданчик.
За даними ЗМІ, оренда за три доби в травні становить близько 18 тисяч євро. За місяць в курортний період прибуток від оренди міг становити від 180 до 440 тисяч євро.
Нагадаємо, наприкінці квітня Міністерство фінансів Франції заарештувало три вілли, які, ймовірно, належать російським олігархам.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.